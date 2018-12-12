Мартин Эрнекян избран главой Международного совета аэропортов

Международный совет аэропортов (ACI) заявил об избрании Мартина Эрнекяна новым главой его руководящего органа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Международные аэропорты – Армения».

Мартин Эрнекян имеет 17-летний опыт работы в сфере руководства различными бизнесами, причем в семи разных государствах, в частности в Латинской Америке и Европе.

Мартин Эрнекян является гендиректором компании «Корпорасион Америка». Он – племянник героя Армении Эрнесто Эрнекяна.