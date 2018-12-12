Иероглиф "вадзавай", означающий "бедствие", "беда", "несчастье", был объявлен символом уходящего 2018 года в Японии. За такое решение проголосовало больше всего жителей страны, которые приняли участие в ежегодном общенациональном опросе.

Иероглиф на листе традиционной японской бумаги размером 1,3 на 1,5 м начертал настоятель расположенного в Киото буддистского "Храма Чистой воды" Сэйхан Мори - один из главных инициаторов регулярных конкурсов на определение графического символа года. Сама церемония транслировалась в прямом телеэфире канала Nihon TV.

Такой выбор обусловлен частыми стихийными бедствиями, которые обрушились в течение этого года на различные регионы страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Объявление иероглифа года традиционно приходится на 12-е число 12-го месяца.