Доктор Том Катена назначен председателем инициативы «Аврора»

Соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» объявили, что доктор Том Катена, миссионер-католик из городка Амстердам в штате Нью-Йорк, стал председателем организации. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба инициативы «Аврора».

О назначении стало известно во время Диалогов «Аврора» в Берлине. Доктор Катена присоединился к организации в момент ее активного развития и будет отвечать за работу с ключевыми гуманитарными деятелями и глобальными партнерам, а также руководить образовательными и благотворительными проектами, включая всемирно известную премию «Аврора». «Аврора» была создана три года назад и уже изменила жизни обездоленных людей по всему миру, в том числе беженцев, детей из зон конфликта, мигрантов и многих других. В период с 2016 года премия «Аврора» вручила более 3,3 млн долларов достойным признания героям и поддержала 23 проекта в 11 областях гуманитарной помощи в самых разных уголках планеты. В этом году премия «Аврора» помогла более 375 000 беженцев-рохинджа. 62 студента из зон конфликта получили стипендии благодарности «Авроры» и смогли поступить в Американский университет Армении и колледжи движения UWC по всему миру.

Доктор Катена стал лауреатом премии «Аврора» в мае 2017 года. Он был отмечен за свою бесстрашную работу в Нубийских горах. С 2008 года Том Катена оказывал медицинскую помощь более 500 000 человек в качестве единственного хирурга больницы Mother of Mercy. Eго преданность своему делу бесконечна: на протяжении последних десяти лет доктор Катена жил на опустошенной войной территории Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь. Местные жители, которых он лечит от всего, включая малярию и осколочные ранения, называют его «доктор Том». Том Катена сохранит за собой должность главного врача больницы и будет сотрудничать с подобранным Советом католической медицинской миссии при поддержке фонда «Африканская медицинская миссия» медперсоналом, чтобы продолжать работу в Нубийских горах параллельно с деятельностью на посту председателя Гуманитарной инициативы «Аврора».

В своем совместном заявлении соучредители Гуманитарной инициативы «Аврора» сказали следующее: «Мы очень рады приветствовать первого председателя нашей организации. Доктор Том Катена воплощает в себе дух «Авроры». Он станет движущей силой, способной претворить в жизнь наше видение будущего инициативы, помогая людям осознать нашу общую человечность и выразить благодарность тем, кто меняет наш мир к лучшему. Замечательно, что первым председателем «Авроры» стал именно лауреат премии “Аврора”».

Доктор Том Катена, новый председатель Гуманитарной инициативы «Аврора», отметил: «Для меня большая честь возглавить Гуманитарную инициативу «Аврора». Я очень благодарен за то, как премия изменила мою жизнь, и за оказанную больнице Mother of Mercy финансовую поддержку, которая позволила облегчить положение жителей Нубийских гор Судана. Я верю, что человечность – это простой, но эффективный инструмент, способный справиться с современными гуманитарными вызовами, и буду всячески способствовать продвижению философии благодарности в действии в своей новой роли, помогая «Авроре» поддерживать тех, кто остро нуждается в надежде на лучшее будущее».

В 2015 году доктор Катена вошел в сотню самых влиятельных людей в мире по версии журнала TIME. Том Катена является обладателем почетной докторской степени от Брауновского университета и Ереванского государственного медицинского университета. Он начал свою карьеру в военно-морских силах США, отслужив четыре года в качестве бортового врача.

Это не единственное новое назначение в руководстве «Авроры». По решению правления позицию исполнительного директора инициативы занял Айк Демоян, бывший директор Музея-института Геноцида армян. Он вступил в должность 19 ноября 2018 года. Айк Демоян – автор многочисленных монографий и научных статей на армянском, русском, английском и французском языках. С 2011 по 2015 года он был секретарем Государственной комиссии по координации мероприятий, посвященных столетней годовщине Геноцида армян.

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES. Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 440 новых соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, опирается на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года, чтобы донести до глобальной аудитории суть концепции благодарности в действии. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

О движении «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора» опирается на накопленный армянами опыт, создавая глобальное движение, цель которого – вдохновить каждого из нас защищать человечество и спасать жизни. В Отборочную комиссию премии входят высокопоставленные лица со всего мира, а программы «Авроры» охватывают все континенты. Совместно с другими проектами, «Аврора» помогает спасать жизни людей более чем в 12 странах на пяти континентах. Студенты из девяти стран получают от «Авроры» стипендии, значение которых трудно переоценить. Благодаря проходящим в мировых столицах Диалогам «Аврора» у специалистов по гуманитарным вопросам, общественных деятелей и влиятельных людей есть возможность обсудить насущные проблемы, от решения которых зависит будущее всего человечества. С момента создании премии в 2015 году на нее было прислано около 2200 заявок на более чем 20 языках из 125 стран. Всего за последние несколько лет было рассмотрено 1399 кандидатов. Одиннадцать из них стали героями «Авроры».

О сообществе друзей «Авроры»

Гуманитарную инициативу «Аврора» создали в 2015 году три единомышленника, решивших отдать дань памяти жертвам Геноцида армян, поддерживая проекты, чествующие их спасителей. С тех пор к проекту присоединились более 440 человек и организаций, вдохновленные намерением воплотить в действие благодарность целого народа. Мы рады всем, кто разделяет наши взгляды и желает стать частью этого движения. Дополнительные ресурсы позволят Гуманитарной инициативе «Аврора» запустить проекты, направленные на решение актуальных проблем, и подарить надежду на лучшее будущее тем, кому она так нужна. «Аврора» призывает тех, кому посчастливилось быть спасенным и получить шанс начать новую жизнь, выразить свою благодарность на деле и стать новым поколением спасителей. Так продолжится эстафета добра. Мы примем каждого, кто верит в общечеловеческие ценности.

О премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity)

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Он также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.

Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, художественный руководитель-директор Мариинского театра и главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев, основатель проекта «Хватит!», правозащитник Джон Прендергаст, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.