Член сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян одержал третью подряд победу в турнире London chess classic FIDE open, на этот раз над шахматистом из Франции. Как передает «Арменпресс», в первом туре он одержал победу над англичанином Каспером Бастом, во втором - над шахматистом из ЮАР.

London chess classic FIDE open состоит из 9 туров, турнир завершится 16-го декабря.

Варвара Айрапетян