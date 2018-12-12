Состоятся матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов

12-го декабря состоятся матчи второго игрового дня заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.

Как передает «Арменпресс», действующий победитель турнира мадридский «Реал» примет московский ЦСКА, которому мадридцы уступили в первом круге с минимальным счетом.

В группе Е состоятся следующие встречи:«Аякс» (Голландия) - «Бавария» (Германия) - 00:00 (по ереванскому времени); «Бенфика» (Португалия) - АЕК (Греция) - 00:00(по ереванскому времени).

В группе F состоятся следующие встречи:«Манчестер Сити» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия) - 00:00(по ереванскому времени);«Шахтер» (Украина) - «Лион» (Франция) - 00:00(по ереванскому времени).

В группе G состоятся следующие встречи:«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия) - 21:55(по ереванскому времени); «Виктория Пльзень» (Чехия) - «Рома» (Италия) - 21:55(по ереванскому времени).

В группе H состоятся следующие встречи:«Валенсия» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 00:00(по ереванскому времени); «Янг Бойз» (Швейцария) - «Ювентус» (Италия) - 00:00(по ереванскому времени).

Варвара Айрапетян