На Лондонском турнире Левон Аронян сыграл вничью
В полуфинале проходящего в Великобритании турнира Grand Chess Tour London Chess Classic лидер армянских шахмат Левон Аронян в первой классической партии черными сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Как передает «Арменпресс», в другом поединке Фабиано Каруана и Хикару Накамура также сыграли вничью.
12-го декабря пары проведут вторые классические партии. 13-го декабря состоятся две партии по быстрым шахматам и четыре партии по молниеносным шахматам. Победители пар в финале оспорят титул чемпиона.Варвара Айрапетян
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