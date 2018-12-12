На Лондонском турнире Левон Аронян сыграл вничью

В полуфинале проходящего в Великобритании турнира Grand Chess Tour London Chess Classic лидер армянских шахмат Левон Аронян в первой классической партии черными сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Как передает «Арменпресс», в другом поединке Фабиано Каруана и Хикару Накамура также сыграли вничью.

12-го декабря пары проведут вторые классические партии. 13-го декабря состоятся две партии по быстрым шахматам и четыре партии по молниеносным шахматам. Победители пар в финале оспорят титул чемпиона.

Варвара Айрапетян