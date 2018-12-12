«Ливерпуль» одержал победу, «Барселона» - нет

Состоялись матчи заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A, B и C. Путевки в 1/8 финала завоевали чемпион Франции ПСЖ, английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Как передает «Арменпресс», в группе А были следующие результаты: «Монако» (Франция) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 0:2; «Монако» (Франция) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 0:2;в плей-офф Лиги чемпионов вышли дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». «Брюгге» продолжит борьбу в Лиге Европы.

В группе B были следующие результаты: «Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) – 1:1; «Интер» (Италия) - ПСВ (Голландия) – 1:1.

В группе C были следующие результаты: «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» (Италия) – 1:0; «Црвена Звезда» (Сербия) - ПСЖ (Франция) – 1:4.

В группе D были следующие результаты: «Шалке» - «Локомотив»- 1:0; «Порту»-«Галатасарай» - 2:3.

Варвара Айрапетян