Армения и Фонд зеленого климата подписали Основное соглашение

И.о. министра охраны природы Армении Эрик Григорян и исполнительный директор Фонда зеленого климата Хавиер Манганарес подписали двустороннее Основное соглашение. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении.

Подписание состоялось в польско городе Катовице, 11-го декабря, в рамках 24-й конференции по климатическим изменениям. По соглашению, будет обеспечено проведение соответствующих мероприятий в Армении.

На проведение мероприятий в рамках соглашения Фонд зеленого климата выделяет развивающимся странам 100 млрд долларов в год.