Время в Ереване: 11:07:36,   12 Декабрь

Армения и Фонд зеленого климата подписали Основное соглашение


И.о. министра охраны природы Армении Эрик Григорян и исполнительный директор Фонда зеленого климата Хавиер Манганарес подписали двустороннее Основное соглашение. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении.

Подписание состоялось в польско городе Катовице, 11-го декабря, в рамках 24-й конференции по климатическим изменениям. По соглашению, будет обеспечено проведение соответствующих мероприятий в Армении.

На проведение мероприятий в рамках соглашения Фонд зеленого климата выделяет развивающимся странам 100 млрд долларов в год.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации