Палата представителей Конгресса США во вторник приняла резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2", а также выступила за введение санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Документ был принят по упрощенной процедуре в ходе устного голосования полным составом нижней палаты Конгресса.

В резолюции, которая носит сугубо декларативный характер и положения которой необязательны к выполнению, высказывается резкая критика упомянутого энергетического проекта и называются причины, по которым от него якобы следует отказаться. С точки зрения конгрессменов, "Северный поток - 2" является существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.