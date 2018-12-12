На территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков







Как сообщили



МЧС рекомендует водителям использовать исключительно зимние шины для поездок в области.



Согласно информации Агенства по ЧС МВД, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков. По данным Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, на российской стороне зафиксированы скопления автомобилей. По данным МЧС на 8.30 среды, на территории Армении закрыты и труднопроходимы некоторые автодороги.Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, а Спитакский серпантин труднопроходим для грузовых автомашин. На дороге Сотк-Карвачар местами гололед.МЧС рекомендует водителям использовать исключительно зимние шины для поездок в области.Согласно информации Агенства по ЧС МВД, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков. По данным Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, на российской стороне зафиксированы скопления автомобилей.