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На территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков


По данным МЧС на 8.30 среды, на территории Армении закрыты и труднопроходимы некоторые автодороги. 

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении,  перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, а Спитакский серпантин труднопроходим для грузовых автомашин. На дороге Сотк-Карвачар местами гололед. 

МЧС рекомендует водителям использовать исключительно зимние шины для поездок в области. 

Согласно информации Агенства по ЧС МВД, трасса Степанцминда-Ларс  закрыта для грузовиков. По данным Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, на российской стороне зафиксированы скопления автомобилей.


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