Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 12-го декабря,

Музей-институт Геноцида армян и Музей прав человека Канады подпишут меморандум о взаимопонимании.

Сегодня, 12-го декабря, состоится ряд пресс-конференций, посвященных прошедшим выборам.

Сегодня, 12-го декабря, состоится пресс-конференция директора Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера Рузан Тоноян, директора информагентства “Арменпресс” Арама Ананяна и директора издательства “Эдит Принт” Мкртича Карапетяна.

Посольство США подарит около 100 наименований книг Национальной библиотеке Армении.

Сегодня, 12-го декабря, состоится пресс-конференция членов Союза художников Армении.

Сегодня, 12-го декабря, состоится пресс-конференция генерального секретаря Федерации лыжных гонок Армении Гагика Саркисяна.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter