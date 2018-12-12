Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события
Предстоящие новости:
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.
Сегодня, 12-го декабря,
Музей-институт Геноцида армян и Музей прав человека Канады подпишут меморандум о взаимопонимании.
Сегодня, 12-го декабря, состоится ряд пресс-конференций, посвященных прошедшим выборам.
Сегодня, 12-го декабря, состоится пресс-конференция директора Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера Рузан Тоноян, директора информагентства “Арменпресс” Арама Ананяна и директора издательства “Эдит Принт” Мкртича Карапетяна.
Посольство США подарит около 100 наименований книг Национальной библиотеке Армении.
Сегодня, 12-го декабря, состоится пресс-конференция членов Союза художников Армении.
Сегодня, 12-го декабря, состоится пресс-конференция генерального секретаря Федерации лыжных гонок Армении Гагика Саркисяна.Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.