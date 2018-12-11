Решение суда о мере пресечения в отношении Манвела Григоряна будет объявлено 12 декабря

Ереванский городской суд общей юрисдикции под председательством судьи Марине Мелконян ушел в совещательную комнату для принятия решения о мере пресечения в отношении бывшего депутата Национального Собрания Манвела Григоряна. Как сообщает Арменпресс, суд объявит о своем решении 12 декабря в 14:00.

Орган предварительного следствия подал в суд ходатайство о продлении срока его содержания под стражей.

Адвокат Манвела Григоряна Арсен Мкртчян заявил журналистам, что представил ходатайство об освобождении его подопечного под залог на сумму в 20 миллионов драмов.

На вопрос, как он заплатит эту сумму, если все имущество находится под арестом, адвокат сказал, что у Григоряна есть друзья, которые готовы заплатить эти деньги.