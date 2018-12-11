Суд по делу Вачагана Казаряна может продолжиться завтра

Ереванский суд общей юрисдикции отложил заседание на 2 часа, в ходе которого рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшего начальника охраны экс-президента Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна. Как сообщает Арменпресс, адвокат Вачагана Казаряна Армен Арутюнян сказал в беседе с журналистами, что заседание было прервано на 2 часа, и вполне вероятно, что оно состоится 12 декабря.

«Сейчас рассматривается ходатайство, которое было представлено отвечающей стороной. Заседание откладывается. Предложен залог в размере 5 млн драмов», - сказал адвокат.

На вопрос, какими средствами Казарян заплатит залог, если суд примет соответствующее решение, адвокат сказал, что имущество членов семьи Вачагана Казаряна находится под арестом, но друзья Казаряна помогут ему заплатить.