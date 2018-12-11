В Париже 12 декабря откроют пострадавшую в ходе беспорядков Триумфальную арку

Разграбленная в ходе беспорядков на акциях протеста 1 декабря Триумфальная арка в Париже вновь откроется для посетителей в среду после ремонтных работ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в Центре национальных памятников Франции (CMN).

Одна из главных достопримечательностей Парижа - Триумфальная арка - оказалась в центре беспорядков на акциях протеста "желтых жилетов" 1 декабря. Хулиганы писали на монументе различные надписи, в числе которых - призывы к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам президента Центра национальных памятников Филиппа Белаваля, вандалы нанесли значительный ущерб выставочным залам музея Триумфальной арки, разрушили некоторые статуи. После произошедших беспорядков Триумфальная арка была закрыта для посещения.

"Триумфальная арка закрыта до 11 декабря. Открытие состоится 12 декабря, часы работы обычные", - сообщается на сайте Центра.

В CMN отметили, что все необходимые ремонтные работы были окончены, "все сети и оборудование, необходимые для безопасной и исправной работы памятника, были восстановлены и проверены".

Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.