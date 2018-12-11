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Меркель и Мэй обсудили дальнейшие действия в ситуации вокруг Brexit


Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завершили встречу в Берлине, которая длилась более часа. Как сообщил во вторник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в центре внимания находились дальнейшие шаги вокруг Brexit.

"Канцлер проводит переговоры с премьером по поводу дальнейших действий вокруг Brexit", - написал он в Twitter. Зайберт напомнил, что тема будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, подробности переговоров пока не приводятся. Не исключено, что Меркель расскажет о встрече на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, которое началось в 17:00.

Мэй объявила в понедельник о переносе парламентского голосования по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода страны из состава сообщества, опасаясь лишиться поддержки парламентариев. Причина этого, по ее словам, кроется в том, что достигнутая с ЕС договоренность о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает многие политические силы в Соединенном Королевстве.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Brexit же запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

 




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