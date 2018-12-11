Посол Армении вручил копии верительных грамот заместителю председателя кабинета министров Туркменистана

Новоназначенный посол Армении в Туркменистане Гарник Бадалян 10 декабря вручил копии верительных грамот заместителю председателя кабинета министров, министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив Гарника Бадаляна с назначением, Рашид Мередов подчеркнул необходимость развития двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что новоназначенный посол внесет свой вклад и придаст новый импульс эффективному сотрудничеству между Арменией и Туркменистаном.

Посол передал приветствие министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления и развития теплых отношений между двумя дружественными странами и расширения повестки дня армяно-туркменского сотрудничества.

В ходе встречи собеседники коснулись перспектив сотрудничества, особо отметив важность реализации энергетических программ, развития торгово-экономических, научно-образовательных, культурных и деловых связей, дальнейшего углубления сотрудничества в сфере туризма.

Посол Гарник Бадалян по просьбе министра иностранных дел Туркменистана представил внутриполитические события в Армении, а также сообщил предварительные итоги внеочередных выборов в НС.

В завершение встречи посол ответил на вопросы корреспондента государственного телевидения Туркменистана.