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Человеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист Хашкаджи


Американский журнал Time во вторник объявил персоной года саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC.

Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

В интервью шоу телеканала NBC он отметил, что смерть Хашкаджи заставила мир "пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

 




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