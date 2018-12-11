Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-12-18

ЕРЕВАН, 11 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 декабря, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 485.28 драм. Курс евро сократился на 1.13 драмa и составил 552.35 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.30 драм. Курс британского фунта сократился на 4.62 драмa и составил 612.42 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 37.98 драмa и составила 19430.09 драм. Цена серебра выросла на 0.77 драмa и составила 226.7 драм. Цена платины сократилась на 43.00 драмa и составила 12263.26 драм.