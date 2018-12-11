Феликс Цолакян опровергает слухи о своем назначении на пост директора СНБ

Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян опровергает распространенные в средствах массовой информации слухи о том, что он вскоре займет должность директора Службы национальной безопасности. В беседе с «Арменпресс» Цолакян сказал: “Ничего подобного нет. Я только что приехал из Гюмри. Газеты, что хотели, то и написали. Слухи совершенно беспочвенны”.

На вопрос, не ли исключает, что в ближайшее время он может получить такое предложение, Цолакян ответил: “Невозможно исключить что-либо, но я говорю, что ничего такого нет”.

В СМИ ходили слухи, что исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян будет назначен на должность директора СНБ, а действующий директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян будет назначен на пост первого вице-премьера.

Анна Григорян