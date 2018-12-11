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Президент Республики Арцах посетил стройплощадку возводимого в Степанакерте Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери


Президент Республики Арцах Бако Саакян 11 декабря посетил стройплощадку возводимого в Степанакерте Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богоматери и ознакомился с ходом осуществляемых там работ.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакянa сопровождали предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, мэр Степанакерта Сурен Григорян, министр градостроительства Карен Шахраманян, другие должностные лица.




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