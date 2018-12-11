Бюджет Евросоюза на 2019 год утвердили в размере €148,2 млрд

Бюджет Евросоюза на 2019 год утвержден в размере €148,2 млрд, что на 2,4% больше, чем в 2018 году, говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС.

"11 декабря Совет утвердил соглашение с Европейским парламентом по бюджету ЕС на 2019 году. Общие финансовые обязательства в рамках этого бюджета определены в размере €165,8 млрд, что на 3,2% выше аналогичного показателя 2018 года, общие платежи - в €148,2 млрд, что на 2,4% выше показателя прошлого года", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Основные расходы на 2019 год предусмотрены на программы поддержки устойчивого роста экономики - €57,4 млрд, развития отсталых регионов - €47 млрд. На третьем месте Европейский план поддержки конкурентоспособности для роста и занятости - €20,5 млрд. На административные расходы институтов ЕС выделено €9,95 млрд.