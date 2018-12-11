Более 20% украинцев готовы поддержать Тимошенко на президентских выборах

Экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко на президентских выборах, если бы они прошли в ноябре, готовы поддержать более 20% украинцев, в то время как за действующего президента Петра Порошенко отдали бы голоса 11,6% опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

" 21,2% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 14,6% – за (шоумена) Владимира Зеленского, 11,6% – за Петра Порошенко, 11% – за (одного из лидеров "Оппозиционной платформы — за жизнь") Юрия Бойко, 8,7% – за (лидера "Радикальной партии") Олега Ляшко", - говорится в сообщении на сайте Киевского международного института социологии.

Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Опрошены 2 тысячи респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

По данным обнародованного 3 декабря социологической группой "Рейтинг" опроса, Тимошенко готовы поддержать на президентских выборах 17% граждан, Порошенко - 10%.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.