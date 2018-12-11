В Гюмри, по делу об убийстве женщины арестован российский военнослужащий

По делу об убийстве уборщицы в Гюмри, перед одним из домов по улице Маяковского, задержан российский военнослужащий. Об этом «Арменпресс» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

“По делу об убийстве женщины арестован российский военнослужащий”, - сказала Аревик Хачатрян.

2-го декабря в Гюмри, перед одним из домов по улице Маяковского, была обнаружена и на машине скорой помощи в ЗАО “Медицинский центр Гюмри” была доставлена жительница Ширакской области, 1961 года рождения, которая в больнице скончалась.

У нее была диагностирована “политравма, закрытое повреждение черепного мозга, закрытое повреждение грудной клетки, травматический шок, кома”.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по пункту 14, 2-й части статьи 112 Уголовного кодекса Армении (умышленное нанесение телесного повреждения, которое привело к смерти пострадавшего).

Карен Хачатрян