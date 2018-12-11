Через двадцать лет число авиапассажиров в мире может удвоиться

К 2037 году число авиапассажиров в мире может удвоиться и составить 8,2 миллиарда человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

IATA обновила свой прогноз по развитию авиаотрасли на ближайшие двадцать лет. По мнению аналитиков, в течение примерно двух десятилетий рынок пассажирских авиаперевозок будет расти в среднем на 3,5% в год, что приведет к удвоению числа клиентов и созданию новых рабочих мест.

По прогнозам IATA, Китай вытеснит США с позиции крупнейшего в мире авиационного рынка в середине 2020-х годов. Индия к 2024 году займет третье место, вытеснив из тройки лидеров Великобританию.

Согласно сценарию IATA, с 2017 года по 2037 год Китай прирастет миллиардом новых пассажиров и доведет их число до 1,6 миллиарда человек. США получит 481 миллион новых пассажиров, и их общее число достигнет 1,3 миллиарда человек. Индия прибавит 414 миллиона новых пассажиров и доведет свои объемы до 572 миллиона человек.