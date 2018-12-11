Китайцы призывают бойкотировать продукцию США

Напряженность в отношениях между Китаем и США вокруг ареста в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу грозит вылиться в акции протеста, а также в бойкот американских товаров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нарастающая напряженность побуждает некоторые китайские фирмы и граждан к бойкоту американских товаров", - пишет во вторник пекинская газета Global Times. В качестве примера издание приводит заявление, которое опубликовала базирующаяся в Шэньчжэне на юге страны компания Menpad, занимающаяся выпуском различных "умных" устройств.

Компания объявила, что впредь "в знак поддержки Huawei" будет отдавать предпочтение чипам этого производителя, а также оплачивать своим сотрудникам 15% стоимости мобильных телефонов производства Huawei, которые они будут приобретать для личного пользования. Тех же сотрудников, кого застанут с мобильником Apple в руках, "будут наказывать" штрафом в размере рыночной стоимости американского телефона сотовой связи. Также Menpad зарекается покупать автомобили производства США.

Движение за бойкот Apple набирает обороты и в китайских соцсетях, где все чаще появляются соответствующие посты.