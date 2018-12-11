Более шести тысяч пользователей социальной сети Facebook намерены принять участие в новой масштабной акции протеста движения "желтых жилетов" во Франции, которая может пройти в будущую субботу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Объявление о мероприятии, названное "Действие пятое: шах и мат!" (Acte V Échec et Mat) размещено в социальной сети группой "Официальные "желтые жилеты" (Gilet Jaune Officiel). "Встречаемся в субботу, 15 декабря, в Париже. Место встречи будет сообщено в последний момент", - написано в анонсе.

По данным на 10.30 парижского времени (12.30 мск) вторника отметку "буду участвовать" под объявлением поставили 6510 человек. Еще почти 35 тысяч человек нажали на кнопку "интересует".

Акции протеста "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты, проходящие по субботам, сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Вечером в понедельник президент страны Эммануэль Макрон с экранов телевизоров рассказал французам о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. В частности, Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение, пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.