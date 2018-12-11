В Таиланде вновь разрешили политическую деятельность

Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник газета Bangkok Post.

По данным издания, такой указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча в преддверие намеченных на февраль всеобщих выборов. Избирательная комиссия Таиланда во вторник объявила, что голосование состоится 24 февраля 2019 года.

При этом решение об отмене запрета не будет распространяться на тех лиц, которые ранее были признаны виновными в его нарушении.

Запрет на деятельность политических партий действовал в Таиланде с 2014 года, когда в стране произошел государственный переворот.