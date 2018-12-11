Юнкер подтвердил, что сделка по Brexit является единственно возможной

Достигнутая с Великобританией договоренность по Brexit является единственно возможной, подтвердил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Европарламенте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы достигли соглашения ... Эта сделка лучшая из возможных и единственно возможная", - сказал он.

Исходя из слов Юнкера, есть возможность для дополнительных пояснений и интерпретации, но без пересмотра соглашения об отделении страны от союза. "Соглашение об отделении не будет вновь открыто (для переговоров)", - сказал он.

В понедельник премьер Британии Тереза Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по соглашению с ЕС по Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по "сделке". Предложенный ранее Мэй парламенту текст соглашения не нашел поддержки депутатов, против него высказывались почти две трети состава палаты.