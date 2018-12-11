США отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в Россию

Госдеп США переместил Россию из списка стран, посещение которых стоит "пересмотреть", во вторую категорию, где необходимо проявлять повышенную осторожность, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как следует из уведомления, опубликованного на сайте госдепартамента США, Россия теперь находится во второй категории стран, в которых американские власти рекомендуют "проявлять повышенную осторожность".

При этом, согласно документу, американцам не стоит посещать Северный Кавказ, включая Чечню, из-за террористических угроз и риска гражданских беспорядков.

Также гражданам США не рекомендовано ездить в Крым из-за "оккупации Россией украинской территории".