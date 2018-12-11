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Золотая елка - как выглядит самый дорогой в Европе символ нового года


Самая дорогая рождественская ель Европы установлена в немецком городе Мюнхен, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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