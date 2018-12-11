СМИ: полиция Абу-Даби будет патрулировать улицы на верблюдах

Полицейские Абу-Даби будут следить за правопорядком на улицах эмирата верхом на верблюдах. Как сообщила газета Gulf News, одногорбых животных включили в состав департамента спецпатрулирования при отделе криминальной безопасности Абу-Даби.

"Мы стремимся обеспечить безопасность Абу-Даби и продолжаем использовать все возможные средства для повышения уровня защищенности эмирата", - заявил командующий полицией Абу-Даби генерал-майор Мухаммед Хальфан аль-Румейти. Он также отметил, что данное нововведение призвано сохранить традиции эмиратов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.