ВС Ирана подтвердили испытания баллистической ракеты

Вооруженные силы Ирана подтвердили информацию о том, что провели новые испытания баллистической ракеты. С соответствующим заявлением, как сообщило во вторник агентство Fars, выступил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Мы проводим ракетные испытания. Последний наш тестовый запуск имел важное значение", - сказал Хаджизаде. По его словам, ежегодно Иран проводит около 40-50 тестовых запусков своих ракет. Он также отметил, что "реакция американских властей [на испытания иранских ракет] показывает, что для них эта тема является очень важной", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.