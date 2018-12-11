Итоги выборов обязывают прошедшие в парламент силы: послание Ара Баблояна

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян направил поздравительное послание в связи с состоявшимися внеочередными парламентскими выборами. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Национального собрания Армении, в послании, в частности, говорится:

“Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги!

Завершилось одно из важнейших событий в новейшей истории РА – внеочередные выборы Национального Собрания РА. Независимо от имеющихся между политическими силами разногласий, конкуренции и бескомпромиссной борьбы, сформировалась атмосфера, позволившая гражданину РА принять решение и предначертать свои грядущие ожидания и мечты. Итоги выборов для прошедших в парламент политических сил насколько радостные, настолько же вдвойне обязывающие, так как, обретя доверие избирателей, политические силы должны помнить, что для оправдания ожиданий и желаний тех же избирателей взяли обязательства, которые следует реализовать с огромной ответственностью.

Надеюсь, достигнете успеха.

Уважаемые коллеги,

поздравляю с формированием нового парламента и желаю все новых достижений в дальнейшей законотворческой работе на благо Республики Армения, Республики Арцах и армянского народа”.