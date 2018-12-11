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В Баку наркоман выкинул жену из окна


В Баку некий наркоман – Рамиз Парвиль-оглу, выкинул свою жену - Адель Азер-кызы Тахвели, из окна 5-го этажа здания. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.

Адель Азер-кызы Тахвели, от полученных травм, скончалась на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.-


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