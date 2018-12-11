Этнограф Грануш Харатян думает, что после парламентских выборов наступит пора прагматического разговора. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала в беседе с журналистами 11-го декабря. По ее словам, итоги выборов не были неожиданными – для нее, как и для всех. Грануш Харатян думает, что и на этот раз проблема была в списках партий, т.к., и на на этот раз, политические силы не смогли превзойти соблазн использования родственных, финансовых и прочих факторов.

«Думаю, в будущем это проявится – в той или иной форме. Сейчас важно говорить о блоке «Мой шаг», поскольку влиятельной будет именно эта политическая сила. Им надо серьезно подумать – как избежать или как-то сдержать подобные проявления. У нашего общества есть подобный опыт, есть опыт тяжелых разочарований, преодоления разочарований, или же нет, и эти явления достаточно тяжелы»,- сказала она. По ее словам, существенно то, каким образом общество сможет повлиять на принятие властью решений.

Этнограф не думает, что явка на парламентских выборах была низкой: наоборот, она была очень высокой.

«По моей оценке, голосовало 68% электората, это очень высокий показатель. На данный момент в пользу блока “Мой шаг” проголосовало на 100 тысяч человек больше, чем за РПА – на прошлых выборах»,- сказала она.

ЦИК Армении представила предварительные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Светлая Армения".Как передает «Арменпресс» , согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Светлая Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). э Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.