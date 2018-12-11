Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

СМИ: Меган Маркл планирует рожать под гипнозом


Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует прибегнуть к помощи гипноза для облегчения боли при родах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что мать Меган, Дория Рагланд, собирается переехать в Великобританию и будет помогать дочери. По словам источника издания, именно Дория убедила 37-летнюю дочь рожать естественным путём.

Ранее Лайф писал, что принц Гарри и Меган уже выбрали звёздную няню для своего малыша и собираются в скором времени переехать из Кенсингтонского дворца.

Напомним, что герцог и герцогиня Суссекские ожидают появления первенца уже весной.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации