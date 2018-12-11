Объемы экспорта Армении возросли: самый высокий показатель был зарегистрирован в октябре

Объемы экспорта Армении в первые десять месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом прошлого года значительно возросли. Самый высокий показатель экспорта был зарегистрирован в октябре, составив 229 млн 3 тысячи долларов. Как сообщает «Арменпрес», об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

В частности, показатель объемов экспорта в мае текущего года составили 186 млн 3 тысячи долларов, что на 26,4% больше показателя того же периода прошлого года. В июне показатель объемов экспорта повысился, достигнув 210 млн долларов, что на 10,8% больше показателя того же периода 2017 года. В июле этот показатель немного упал, составив 197 млн 2 тысячи долларов, что на 0,9% выше июльского показателя 2017 года.

В августе 2018 года показатель объемов экспорта вырос, по сравнению показателем августа месяца прошлого года, на 4,8%. В сентябре 2018 года этот показатель, по сравнению показателем сентября месяца прошлого года, упал на 15,5%, составив 186 млн 5 тысяч долларов. Однако в октябре объемы экспорта составили 229 млн 3 тысячи долларов, став самым высоким показателем за 10 месяцев текущего года. По сравнению с тем же периодом прошлого года он возрос на 12,1%.

Анна Григорян