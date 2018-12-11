В Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений

Возможность отправки голосовых сообщений добавлена в сервис Instagram. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальной странице сервиса в Twitter.

"Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения через Direct (внутренний сервис Instagram для мгновенного обмена сообщениями между пользователями )", - говорится в нем. Для того, что отправить голосовое послание, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее. Максимальная длительность аудиосообщения может составлять одну минуту.

В июне этого года число пользователей Instagram превысило 1 млрд человек. Тогда же руководство сервиса объявило о введении функции, позволяющей размещать видеоролики продолжительностью до одного часа.