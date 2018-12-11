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Федерация футбола Армении открывает голосование по лучшим номинациям


Федерация футбола Армении открывает голосование по лучшим номинациям на звания «Лучший футболист года», «Лучший тренер года». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении. В этом году произошли некоторые изменения в порядке отбора конкурсантов: Федерация футбола Армении составила список наиболее отличившихся спортсменов, по которому и пройдет голосование. У каждого СМИ есть право 1 голоса.

Голосование продлится до 18:00 20-го декабря. 

Варвара Айрапетян


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