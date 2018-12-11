Федерация футбола Армении открывает голосование по лучшим номинациям на звания «Лучший футболист года», «Лучший тренер года». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении. В этом году произошли некоторые изменения в порядке отбора конкурсантов: Федерация футбола Армении составила список наиболее отличившихся спортсменов, по которому и пройдет голосование. У каждого СМИ есть право 1 голоса.

Голосование продлится до 18:00 20-го декабря.

Варвара Айрапетян