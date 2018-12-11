Названа самая популярная песня XX века

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Universal Music Group в Twitter.

По версии медиахолдинга, композицию прослушали более полутора миллиарда раз.

"Богемскую рапсодию" написал лидер британской группы Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают один в другой. Музыкальное произведение трижды входило в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.