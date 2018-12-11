Наши партии не являются институциональными структурами, что является серьезной задачей: Александр Искандарян

Партии, не прошедшие в НС Армении, и политическиее силы, имеющие многолетний опыт, нуждаются в проведении ребрендинга, в новых лицах, они должны занять новые позиции. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор Института Кавказа политолог Александр Искандарян.

- Г-н Искандарян, как вы оцениваете предвыборные агиткампании на прошедших выборах?

- Еще до выборов я говорил о предсказуемости результатов: эти выборы были похожи на предыдущие именно тем, что ясна была политическая сила, которая одержит победу. Остальные политические силы, в основном, не говорили о первом месте: борьба предвиделась за второе и последующие места. Кстати, эта предсказуемость сказалась и на проценте участия в голосовании. Агиткампания прошла организованно, отличилась дебатами, хорошо работали журналисты, однако, можно сказать, что идеологичекой борьбы не было: шла борьба на уровне персон.

Интересно, что все политические силы ссылались на прошлое – искали виноватых, подлежащих наказанию и пр. Хотя и ППА построила свою кампанию на программах на будущее и планах.

Чуть упал рейтинг блока «Мой шаг», однако это – естественный пост-революционный отскок.

- Итоги уже ясны – в парламент прошли 3 силы. Каким он будет – на ваш взгляд?

- Меня много спрашивают – хорошо или плохо то, что РПА не прошла в парламент? Думаю, это не имеет особого значения. Сегодняшний результат – одна сила набрала безусловное большинство голосов, и будет руководить единолично. Проход РПА не решал бы ничего, как, например, блок «Елк» в предыдущем парламенте. Была критика, острое слово, однако это не оказывало существенного эффекта.

Хочу отметить: мы перешли к парламентской форме правления, однако наша партийная система не является состоявшейся. Наши партии не являются институциональными структурами, что является серьезной задачей, и над этим надо серьезно работать.

- Власти поставили задачей провести свободные, справедливые выборы. Раньше говорилось о доставке избирателей на автобусах, раздаче взяток, асфальтировании улиц и пр. Как вы оцените ситуацию в этом вопросе?

- Сказанного вами на этих выборах не было. Все это хорошо, была проявлена политическая воля, однако воля сегодня может быть проявлена, а завтра ее не будет, могут придти новые лица и пр. Поэтому необходимы институциональные перемены.

В английском есть хорошее выражение - «watch dog» (сторожевая собака), т.е., наличие институтов, которые бдят за властью, указывая ей ее упущения. Эту роль могут играть гражданское общество, медиа, оппозиция и пр.

- Г-н Искандарян, каких перемен ожидать нам после выборов? Что надо делать внепарламентским силам?

- Ожидаются интересные перемены в политическом поле. С одной стороны – неизбежно падение рейтинга власти – по объективным и субъективным причинам, с другой стороны – активируются прочие политические силы. Надо отметить, что нынешние власти привыкли к существованию в условиях высокого рейтинга, легитимности, и это надо использовать в благих целях – проведения реформ, программ, чтобы люди ощутили результат. 70% - немалая цифра. В условиях этих вызовов должны активизироваться остальные политические силы. Им надо перестроиться.

Что касается старых политических сил, не прошедших в парламент, можно сказать, что партии, не прошедшие в НС Армении, и политические силы, имеющие многолетний опыт, нуждаются в проведении ребрендинга, в новых лицах, они должны занять новые позиции. Они могут в этом преуспеть, и тогда мы будем иметь дело с совершенно иными силами, однако на сегодня у нас нет реальной политической системы.

Анна Гзирян