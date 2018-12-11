Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Скончалась мать Бидзины Иванишвили


Мать основателя и лидера правящей партии Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Цицино Иванишвили скончалась в возрасте 96 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу партии. 

Цицино Иванишвили жила в городе Сачхере (регион Имерети).


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации