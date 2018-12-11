Скончалась мать Бидзины Иванишвили

Мать основателя и лидера правящей партии Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Цицино Иванишвили скончалась в возрасте 96 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу партии.

Цицино Иванишвили жила в городе Сачхере (регион Имерети).



