Скончалась мать Бидзины Иванишвили
Мать основателя и лидера правящей партии Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Цицино Иванишвили скончалась в возрасте 96 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу партии.
Цицино Иванишвили жила в городе Сачхере (регион Имерети).
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