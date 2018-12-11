Школы в Алеппо помогают адаптироваться детям, жившим среди боевиков

Школы в сирийском городе Алеппо внедрили методики работы с детьми, которые длительное время жили среди боевиков. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам директор одной из алеппских школ Амин Харири.

"В нашей школе учится 2,7 тысячи детей, из которых 400 жили среди боевиков. Мы общаемся с ними по специальным методикам", - отметил Харири.

По его словам, процесс адаптации детей был сложным. "Было время, когда они общались с нами как враги. Но спустя месяцы мы смогли изменить их поведение", - отметил Харири.

Ранее сообщалось, что власти Сирии планируют реализовать проект по созданию реабилитационных центров, где будет оказывать психологическая помощь детям, жившим во время войны среди боевиков.