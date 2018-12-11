Лидер армянских шахмат Левон Аронян провел показательное выступление в Лондоне. Как передает «Арменпресс», до начала турнира London Chess Classic Левон Аронян и его партнер – Джастин Бапти, выступили с показательной игрой.

Они одержали победу черными над парой Мэтью Садлер- Демис Хасабис, а во второй партии сыграли вничью с парой Дэвид Хауэлл-Райко Вуятович. В третьем туре они одержали победу над парой Лаграв-Бетаузер.

Пары Левон Аронян-Джастин Бапти и Дэвид Хауэлл-Райко Вуятович набрали по 2,5 очка, в дополнительной встрече между собой. Пара Левон Аронян-Джастин Бапти проиграла паре Дэвид Хауэлл-Райко Вуятович.

Варвара Айрапетян