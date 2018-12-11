МО Армении намерено внедрить в ВС модернизированные и снабженные новым оборудованием столовые, которые будут обеспечивать военнослужащих питанием, в том числе, в полевых условиях. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Цель программы – обеспечить разнообразие пищи, качество и калорийность, в соответствии с решением правительства Армении от 3-го декабря 2015 года N 1456-Ն.

Будет осуществлена пилотная программа для 8000 военнослужащих, причем, заказ будет препровожден частному сектору, что позволит уточнить необходимые параметры и финансовое обеспечение, необходимое для осуществления полной программы.

В заявлении МО Армении представлены все требования, предъявленные желающим участвовать в проекте компаниям.

В заявлении указан порядок предъявления заявок на участие в проекте.