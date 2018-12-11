CNN: Трамп может назначить экс-губернатора Нью-Джерси на пост главы аппарата Белого дома

Экс-губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи может стать новым руководителем аппарата сотрудников Белого дома. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает на данную должность кандидатуру 56-летнего Кристи, с которым он состоит в дружеских отношениях с 2016 года. В субботу американский лидер заявил, что занимающий сейчас пост главы аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет в отставку в конце года, а новая кандидатура на эту должность будет объявлена уже в ближайшее время.

Согласно информации агентства Рейтер, среди других потенциальных кандидатов на должность Келли значатся министр финансов США Стивен Мнучин, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, конгрессмен Марк Медоуз (республиканец, от штата Северная Каролина), бывший советник предвыборного штаба Трампа Дэвид Босси, директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни. При этом Мнучин и Малвэни, как сообщает Рейтер, дали понять, что не заинтересованы в данной должности.