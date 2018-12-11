Левый французский лидер раскритиковал Макрона и пообещал продолжение протестов

Депутат Национального собрания Франции и лидер французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил в понедельник вечером с критикой телевизионного обращения к нации президента Эммануэля Макрона, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Макрон ошибся эпохой. Он начал браниться на народ и ни слова не сказал о раненых", - заявил Меланшон, слова которого приводит сайт газеты Libération. По его мнению, президент забыл о таких малоимущих категориях граждан, как безработные, частично занятые работники, учащаяся молодежь.

Левый политик считает, что борьба должна быть продолжена и предсказал очередной акт в кампании протестов по стране в ближайшую субботу. "Гражданская революция будет великой", - пообещал Меланшон.

Издание также цитирует высказывания главы фракции социалистов в Национальном собрании Валери Рабо, которая назвала выступление президента страны "запоздалым ответом, обманом зрения".