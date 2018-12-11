Мэй попробует возобновить переговоры с ЕС после отмены голосования в парламенте по Brexit

Британский премьер Тереза Мэй начнет во вторник тур по европейским столицам, чтобы попытаться обсудить возможность смягчения условий соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет Financial Times.

В частности, Мэй хотела бы добиться от европейских партнеров более твердых заверений, что согласованная ранее "страховочная" схема по ирландской границе, которая фактически делает невозможным выход Северной Ирландии из таможенного союза с ЕС, является временной, пишет газета.

Премьер встретится во вторник с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, а также, возможно, с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Между тем Туск назначил на четверг встречу глав государств и правительств стран-членов ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос Brexit. "Мы не будем вновь обсуждать соглашение, в том числе "страховочный" план (по ирландской границе - ИФ), но мы готовы обсуждать то, как облегчить процесс ратификации британской стороной", - отметил Туск.

При этом председатель Европейского совета добавил, что на встрече будет также обсуждаться возможность выхода Великобритании из ЕС вообще без соглашения.