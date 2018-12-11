Помпео назвал Китай самой большой угрозой безопасности США

Китай в настоявшее время и в ближайшее 25 лет будет представлять собой самую большую угрозу для США, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Американский журналист Хью Хьюитт в ходе интервью с госсекретарем задал вопрос: "Является ли Китайская народная республика самой большой угрозой для Запада, даже более серьезной, чем Россия или Иран?"

"Не думаю, что на этот счет есть какие-то сомнения", - ответил американский дипломат.

Он сказал: "За пятилетний, десятилетний, 25-летний срок, только благодаря простой демографии и богатству, а также внутренней системе в стране, Китай будет представлять собой самую большую проблему, с которой Соединенные Штаты столкнутся в среднесрочной и долгосрочной перспективе".