Опрос: большинство французов удовлетворены данными в ходе телеобращения обещаниями Макрона

Большинство французов удовлетворены обещаниями президента Франции Эмманюэля Макрона, данными во время телеобращения к нации 10 декабря, и выступают за прекращение протестов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, опубликованного во вторник телеканалом LCI.

Согласно его информации, 78% опрошенных одобряют уменьшение налогов, а 68% - повышение минимальной месячной оплаты труда на €100. Как передает телеканал, 54% французов уверены в необходимости прекратить протесты "желтых жилетов", тогда как 45% выступают за их продолжение. Отмечается, что уровень поддержки самого движения в стране почти не изменился - 66%.

В то же время 50% респондентов посчитали выступление президента неубедительным, а 49% поверили словам Макрона.

Опрос проводился сразу после трансляции речи президента Франции, в нем принял участие 991 человек в возрасте старше 18 лет.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером обратился к нации с посланием, объявив о решениях, которые он принял на фоне кризиса, связанного с выступлениями "желтых жилетов". Макрон, в частности, пообещал повышение минимальной месячной оплаты труда на €100 евро с 2019 года, дополнительную необлагаемую налогами премию работающим французам в конце этого года, отмену налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже €2 тыс. Также французский лидер осудил насилие против полиции во время протестов.